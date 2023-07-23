Прем'єру Ізраїлю проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post .

"Тиждень тому мені встановили прилад для моніторингу. Цей прилад подав звуковий сигнал і сказав, що мені необхідно встановити кардіостимулятор, і що це потрібно зробити вже сьогодні вночі", - заявив Нетаньяху.

Він також наголосив, що почувається чудово, але йому потрібно прислухатися до своїх лікарів.

У прес-службі прем'єр-міністра також підтвердила, що в ніч проти 23 липня Біньяміна Нетаньяха проведе імплантацію кардіостимулятора в центрі "Шеба" госпіталю "Тель ха-Шомер".

У середині липня його вже госпіталізували до центру "Шиба" і виписали після імплантації приладу для моніторингу частоти серцевих скорочень.

Госпіталізація Нетаньяху

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, Нетаньяху було доставлено до відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття. 73-річного прем'єра Ізраїлю було доставлено автоколонною зі свого будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Незабаром він заявив, що почувається "дуже добре" після того, як його доставили до приймального відділення медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані, де пройшов планове обстеження.