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Прем'єру Ізраїлю проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора

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Неділя 23 липня 2023 04:28
Прем'єру Ізраїлю проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху вночі проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

"Тиждень тому мені встановили прилад для моніторингу. Цей прилад подав звуковий сигнал і сказав, що мені необхідно встановити кардіостимулятор, і що це потрібно зробити вже сьогодні вночі", - заявив Нетаньяху.

Він також наголосив, що почувається чудово, але йому потрібно прислухатися до своїх лікарів.

У прес-службі прем'єр-міністра також підтвердила, що в ніч проти 23 липня Біньяміна Нетаньяха проведе імплантацію кардіостимулятора в центрі "Шеба" госпіталю "Тель ха-Шомер".

У середині липня його вже госпіталізували до центру "Шиба" і виписали після імплантації приладу для моніторингу частоти серцевих скорочень.

Госпіталізація Нетаньяху

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, Нетаньяху було доставлено до відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття. 73-річного прем'єра Ізраїлю було доставлено автоколонною зі свого будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Незабаром він заявив, що почувається "дуже добре" після того, як його доставили до приймального відділення медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані, де пройшов планове обстеження.

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