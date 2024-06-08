Прем'єрку Данії після нападу доставили до лікарні: що відомо про її стан

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні після нападу. Її стану здоров'я нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Як повідомляє уряд Данії, Метте Фредеріксен була доставлена ​​в Rigshospitalet після інциденту. Вона отримала незначне пошкодження внаслідок нападу чоловіка, але була сильно шокована. Прем'єр-міністр мала сьогодні взяти участь у кількох заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Через інцидент вона їх скасувала. Очікується, що сьогодні нападнику, якого поліція затримала вчора, оберуть запобіжний захід.