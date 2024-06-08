Премьера Данию после нападения доставили в больницу: что известно о ее состоянии
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен была доставлена в больницу после нападения. Ее состоянию здоровья ничего не угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Как сообщает правительство Дании, Мэтте Фредериксен была доставлена в Rigshospitalet после инцидента.
Она получила незначительное повреждение в результате нападения мужчины, но была сильно шокирована.
Премьер-министр должна сегодня принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Редовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Из-за инцидента она их отменила.
Ожидается, что сегодня нападающему, которого полиция задержала вчера, изберут меру пресечения.
Что известно о нападении
Напомним, вчера, 7 июня, правительство Дании и местные СМИ сообщили о нападении на премьер-министра Мэтте Фредериксен. Это произошло вечером на одной из площадей Копенгагена.
Как известно, 39-летний мужчина ударил Фредериксен. Как и отмечалось выше, премьер не получила серьезных травм, но была в состоянии шока.
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