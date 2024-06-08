Премьера Данию после нападения доставили в больницу: что известно о ее состоянии

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен была доставлена в больницу после нападения. Ее состоянию здоровья ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Как сообщает правительство Дании, Мэтте Фредериксен была доставлена ​​в Rigshospitalet после инцидента. Она получила незначительное повреждение в результате нападения мужчины, но была сильно шокирована. Премьер-министр должна сегодня принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Редовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Из-за инцидента она их отменила. Ожидается, что сегодня нападающему, которого полиция задержала вчера, изберут меру пресечения.