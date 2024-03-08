Прем'єрка Латвії порівняла Росію з "алкоголіком чи наркоманом", чиї дії неможливо передбачити

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з "алкоголіком, дії якого неможливо передбачити". Вона зауважила, що сусідні країни повинні це усвідомлювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Як підкреслила прем'єр-міністр Латвії, запевнення в тому, що їхня країна знаходиться в безпеці, а західні кордони укріплюються, може мати для суспільства зворотний ефект відчуття незахищеності.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, схожий на алкоголіка або наркомана, дії якого ми не можемо передбачити", - заявила Сіліня.

Вона зауважила, що в Латвії повинні усвідомлювати життя поруч із Росією, Білоруссю.

"Росія почала війну в Україні, а ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з Білоруссю, зараз будуємо кордон і з Росією. Ми зміцнюємо військовий потенціал нашого кордону. Ми слідуємо чіткому плану", - підкреслила прем'єр-міністр Латвії.

Боротьба з інформаційною "бульбашкою"

Сіліня визнала, що люди іноді живуть "у власних бульбашках і у власних реаліях", тому вона закликала Національні збройні сили Латвії також інформувати регіональну пресу про роботу, яка проводиться на східному кордоні країни, "щоб зменшити необізнаність людей, тому що не всі читають соціальні мережі або пресрелізи".

"Ми зміцнюємося, щоб наші оборонні можливості були об'єднані по всій Балтії. І ці візуальні зміни насправді видно вже зараз, і вони будуть ще більш помітними наприкінці цього року", - підкреслила прем'єр-міністр.

Росія продовжує лякати країни Балтії

Заява Національних збройних сил Латвії про те, що наразі немає причин для занепокоєння, за словами Сіліні, є реакцією на поширювану Росією пропаганду, яка лякає країни Балтії та НАТО.

"Котрий рік Путін виступає перед "виборами" і намагається тероризувати країни навколо себе", - додала прем'єр-міністр.