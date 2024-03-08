Латвія наказала першим росіянам залишити країну

У Латвії першим громадянам Росії, у яких більше немає посвідки на проживання, наказано покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

За даними міграційного відомства в Ризі, відповідне повідомлення отримали шість росіян. Двоє з них уже покинули країну, повідомила глава відомства Майра Розе. Решта четверо мають зробити це протягом 30 днів.

Це пов'язано зі змінами в латвійському імміграційному законодавстві, які було ухвалено восени 2022 року у відповідь на агресивну війну Росії проти України.

Тепер кожен, хто хоче легально жити в Латвії з російським паспортом, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і - за рідкісним винятком - підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Особи, які не надали докази у встановлений термін і не виконали законних вимог для отримання посвідки на проживання, повинні покинути балтійську країну.

За даними влади, наразі в країні перебувають близько 1 000 росіян, які мають бути депортовані. За наявною інформацією, понад п'яту частину з них уже покинули Латвію через інші країни ЄС, сказав Розе.

Обмеження на в'їзд росіян до Латвії

Обмеження на в'їзд для громадян РФ було введено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.

Крім того, в січні цього року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають в країні, листи з вимогою протягом двох тижнів залишити країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.