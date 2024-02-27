Латвія ще на рік продовжила обмеження на в’їзд для громадян РФ
Уряд Латвії ще на рік продовжив чинні обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Як зазначається, чинні обмеження спливають на початку березня. У зв'язку з цим латвійський уряд вирішив продовжити їх до 4 березня 2025 року.
Ця постанова передбачає обмеження на в'їзд громадян РФ, які бажають перетнути зовнішній кордон Європейського союзу з туристичною та розважальною метою.
Зараз росіяни можуть отримати візи для в’їзду лише у виняткових випадках:
- за заявами членів родини громадян Латвії чи інших країн ЄС та від росіян з посвідкою на проживання у Латвії.
- "з гуманітарних міркувань" у разі хвороби чи смерті близького родича, загрози для себе або для участі у засіданні суду у Латвії.
Обмеження на в'їзд росіян у Латвію
Обмеження на в’їзд для громадян РФ було запроваджено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз росіянам.
Окрім того, у січні цього року влада Латвії відправила близько тисячі росіянам, які проживають у країні, листи з вимогою протягом двох тижнів покинути країну. Також вони можуть врегулювати свій статус перебування відповідно до чинних законів
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