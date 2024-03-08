Премьер Латвии сравнила Россию с "алкоголиком или наркоманом", чьи действия невозможно предугадать

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с "алкоголиком, действия которого невозможно предусмотреть". Она отметила, что соседние страны должны это понимать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Как подчеркнула премьер-министр Латвии, уверения в том, что их страна находится в безопасности, а западные границы укрепляются, может иметь для общества обратный эффект ощущения незащищенности.

"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, похож на алкоголика или наркомана, действия которого мы не можем предусмотреть", - заявила Силиня.

Она отметила, что в Латвии должны осознавать жизнь рядом с Россией, Беларусью.

"Россия начала войну в Украине, а мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу и с Россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы следуем четкому плану", - подчеркнула премьер-министр Латвии.

Борьба с информационной "пузырьком"

Силиня признала, что люди иногда живут "в собственных пузырях и в собственных реалиях", поэтому она призвала Национальные вооруженные силы Латвии также информировать региональную прессу о проводимой на восточной границе стране работе "чтобы уменьшить неосведомленность людей, потому что не все читают социальные сети или прессрелизы".

"Мы укрепляемся, чтобы наши оборонные возможности были объединены по всей Балтии. И эти визуальные изменения действительно видны уже сейчас, и они будут еще более заметны в конце этого года", - подчеркнула премьер-министр.

Россия продолжает пугать страны Балтии

Заявление Национальных вооруженных сил Латвии о том, что нет причин для беспокойства, по словам Силини, является реакцией на распространяемую Россией пропаганду, которая пугает страны Балтии и НАТО.

"Который год Путин выступает перед выборами и пытается терроризировать страны вокруг себя", - добавила премьер-министр.