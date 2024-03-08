Премьер Латвии сравнила Россию с "алкоголиком или наркоманом", чьи действия невозможно предугадать
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сравнила Россию с "алкоголиком, действия которого невозможно предусмотреть". Она отметила, что соседние страны должны это понимать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Как подчеркнула премьер-министр Латвии, уверения в том, что их страна находится в безопасности, а западные границы укрепляются, может иметь для общества обратный эффект ощущения незащищенности.
"Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, похож на алкоголика или наркомана, действия которого мы не можем предусмотреть", - заявила Силиня.
Она отметила, что в Латвии должны осознавать жизнь рядом с Россией, Беларусью.
"Россия начала войну в Украине, а мы действуем по четкому сценарию. Мы построили сухопутную границу с Беларусью, сейчас строим границу и с Россией. Мы укрепляем военный потенциал нашей границы. Мы следуем четкому плану", - подчеркнула премьер-министр Латвии.
Борьба с информационной "пузырьком"
Силиня признала, что люди иногда живут "в собственных пузырях и в собственных реалиях", поэтому она призвала Национальные вооруженные силы Латвии также информировать региональную прессу о проводимой на восточной границе стране работе "чтобы уменьшить неосведомленность людей, потому что не все читают социальные сети или прессрелизы".
"Мы укрепляемся, чтобы наши оборонные возможности были объединены по всей Балтии. И эти визуальные изменения действительно видны уже сейчас, и они будут еще более заметны в конце этого года", - подчеркнула премьер-министр.
Россия продолжает пугать страны Балтии
Заявление Национальных вооруженных сил Латвии о том, что нет причин для беспокойства, по словам Силини, является реакцией на распространяемую Россией пропаганду, которая пугает страны Балтии и НАТО.
"Который год Путин выступает перед выборами и пытается терроризировать страны вокруг себя", - добавила премьер-министр.
Латвия и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине
Правительство Латвии еще на год продлило действующие ограничения на въезд на территорию страны граждан России.
Также Латвия снова ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что диктатор Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Он считает, что латвийцы должны быть готовы к гибридной войне.
Напомним, в Латвии первым гражданам России, у которых больше нет вида на жительство, приказано покинуть страну.
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