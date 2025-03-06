Прем'єрка Данії про переозброєння Європи: у нас не так багато часу

"Я не думаю, що у нас є багато часу. Тому (нам потрібно, - ред.) переозброїти Європу: витрачати, витрачати, витрачати на оборону і стримування", - сказала вона перед спеціальним засіданням Європейської Ради.

Прем'єрка Данії також прокоментувала пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерного стримування. Фредеріксен заявила, що Європа не повинна обговорити все зараз, "тому всі хороші ідеї, які є за столом, повинні бути частиною нашої дискусії".

Нагадаємо, Макрон запропонував розпочати дискусії щодо французької "ядерної парасольки" для безпеки Європи.