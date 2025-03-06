Премьер Дании о перевооружении Европы: у нас не так много времени

"Я не думаю, что у нас есть много времени. Поэтому (нам нужно, - ред.) перевооружить Европу: тратить, тратить, тратить, тратить на оборону и сдерживание", - сказала она перед специальным заседанием Европейского Совета.

Премьер Дании также прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона по ядерному сдерживанию. Фредериксен заявила, что Европа не должна обсудить все сейчас, "поэтому все хорошие идеи, которые есть за столом, должны быть частью нашей дискуссии".

Напомним, Макрон предложил начать дискуссии по французскому "ядерному зонту" для безопасности Европы.