Премьер Дании о перевооружении Европы: у нас не так много времени

Европа должна перевооружиться и тратить больше на оборону. Однако на это нет много времени.
Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я не думаю, что у нас есть много времени. Поэтому (нам нужно, - ред.) перевооружить Европу: тратить, тратить, тратить, тратить на оборону и сдерживание", - сказала она перед специальным заседанием Европейского Совета.
Премьер Дании также прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона по ядерному сдерживанию. Фредериксен заявила, что Европа не должна обсудить все сейчас, "поэтому все хорошие идеи, которые есть за столом, должны быть частью нашей дискуссии".
Напомним, Макрон предложил начать дискуссии по французскому "ядерному зонту" для безопасности Европы.
Напомним, 6 марта в Брюсселе проходит специальное заседание Европейского Совета. На нем также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.
Саммит лидеров ЕС посвящен увеличению оборонных расходов Европы и помощи Украине. Среди прочего, лидеры стран ЕС обсудят европейский вклад в гарантии безопасности, необходимые для обеспечения длительного мира в Украине.
Ожидается, что Венгрия может ветировать решения саммита. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассматривает возможность создания коалиций, чтобы противодействовать блокированию решений Венгрией.
Как известно, Украина и Европа подготовят план для устойчивого мира. По словам президента Украины, это произойдет в ближайшее время.
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