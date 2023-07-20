Прем'єри Чехії та Польщі обговорили загрозу ПВК "Вагнера" у Білорусі

"Ми повинні стежити за тим, що відбувається, тому що вони намагаються дестабілізувати східне крило НАТО і хочуть, щоб ми були слабкими. Ми ж намагаємося проявити спільну твердість", - наголосив польський прем'єр.

Він також додав, що Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони.

Бунт "вагнерівців"

Наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагався влаштувати заколот проти військового керівництва РФ. Однак його бунт закінчився через день, не принісши результатів.

Пригожин та частина "вагнерівців" після заколоту прибули до Білорусі. Там вони розташовуються у наметовому містечку.

Британська розвідка зазначає, що Кремль досі не визначив остаточну долю "вагнерівців" . Частина з них, ймовірно, повернеться на фронт, а інші відновлять діяльність в Африці.

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