Прем'єр Вірменії припустив, що країна проведе референдум щодо членства в ЄС

Як пише видання, учора 27 липня Пашинян вперше поговорив із Путіним після парламентських виборів, які відбулися у червні.

Згідно з заявою вірменського уряду, Пашинян закликав Москву вжити заходів через введені РФ обмеження на імпорт продукції з Вірменії. Він пояснив, що заходи суперечать двостороннім угодам та правилам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Тим часом у Кремлі, викладаючи деталі переговорів, повідомили, що Путін акцентував увагу Пашиняна на необхідності якнайшвидше провести референдум про вступ до Євросоюзу або подальше перебування в ЄАЕС.

У прес-службі уряду Вірменії кажуть, що Пашинян сказав Путіну таку річ: референдум може бути, але лише після того, як країна офіційно подасть заявку на вступ до ЄС.

Також ЗМІ зазначають, що Росія не привітала Пашиняна із перемогою на парламентських виборах.