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Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС

05:05 28.07.2026 Вт
2 мин
Что известно о разговоре Пашиняна и Путина?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Никол Пашинян (Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с диктатором РФ Владимиром Путиным допустил, что в стране может быть проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское "Радио Свобода".

Как пишет издание, вчера 27 июля Пашинян впервые поговорил с Путиным после парламентских выборов, которые состоялись в июне.

Согласно заявлению армянского правительства, Пашинян призвал Москву принять меры из-за введенных РФ ограничений на импорт продукции из Армении. Он пояснил, что меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тем временем в Кремле излагая детали переговоров сообщили, что Путин акцентировал внимание Пашиняна на необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

В пресс-службе правительства Армении говорят, что Пашинян сказал Путину следующую вещь: референдум может быть, но только после того, как страна официально подаст заявку на вступление в ЕС.

Также СМИ отмечают, что Россия не поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Что еще важно знать

Напомним, в марте 2025 года парламент Армении во втором чтении принял законопроект о евроинтеграции. Этот документ призывал правительство начать процесс вступления в ЕС.

Также мы писали, что в ЕС в начале этого месяца придумали, как спасти Армению от давления РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фор део Ляен заявила, что Евросоюз отменил пошлины почти на 80% армянского экспорта. Кроме того, с страна получит финансовую помощь.

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