Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с диктатором РФ Владимиром Путиным допустил, что в стране может быть проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское "Радио Свобода".
Как пишет издание, вчера 27 июля Пашинян впервые поговорил с Путиным после парламентских выборов, которые состоялись в июне.
Согласно заявлению армянского правительства, Пашинян призвал Москву принять меры из-за введенных РФ ограничений на импорт продукции из Армении. Он пояснил, что меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Тем временем в Кремле излагая детали переговоров сообщили, что Путин акцентировал внимание Пашиняна на необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.
В пресс-службе правительства Армении говорят, что Пашинян сказал Путину следующую вещь: референдум может быть, но только после того, как страна официально подаст заявку на вступление в ЕС.
Также СМИ отмечают, что Россия не поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Напомним, в марте 2025 года парламент Армении во втором чтении принял законопроект о евроинтеграции. Этот документ призывал правительство начать процесс вступления в ЕС.
Также мы писали, что в ЕС в начале этого месяца придумали, как спасти Армению от давления РФ. Президент Еврокомиссии Урсула фор део Ляен заявила, что Евросоюз отменил пошлины почти на 80% армянского экспорта. Кроме того, с страна получит финансовую помощь.