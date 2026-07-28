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Прем'єр Вірменії припустив, що країна проведе референдум щодо членства в ЄС

05:05 28.07.2026 Вт
2 хв
Що відомо про розмову Пашиняна та Путіна?
aimg Едуард Ткач
Прем'єр Вірменії припустив, що країна проведе референдум щодо членства в ЄС Фото: Нікол Пашинян (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з диктатором РФ Володимиром Путіним припустив, що в країні може бути проведений референдум щодо вступу країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменське "Радіо Свобода".

Як пише видання, учора 27 липня Пашинян вперше поговорив із Путіним після парламентських виборів, які відбулися у червні.

Згідно з заявою вірменського уряду, Пашинян закликав Москву вжити заходів через введені РФ обмеження на імпорт продукції з Вірменії. Він пояснив, що заходи суперечать двостороннім угодам та правилам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Тим часом у Кремлі, викладаючи деталі переговорів, повідомили, що Путін акцентував увагу Пашиняна на необхідності якнайшвидше провести референдум про вступ до Євросоюзу або подальше перебування в ЄАЕС.

У прес-службі уряду Вірменії кажуть, що Пашинян сказав Путіну таку річ: референдум може бути, але лише після того, як країна офіційно подасть заявку на вступ до ЄС.

Також ЗМІ зазначають, що Росія не привітала Пашиняна із перемогою на парламентських виборах.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у березні 2025 року парламент Вірменії у другому читанні ухвалив законопроект про євроінтеграцію. Цей документ закликав уряд розпочати процес вступу до ЄС.

Також ми писали, що в ЄС на початку цього місяця вигадали, як врятувати Вірменію від тиску РФ. Президент Єврокомісії Урсула фор део Ляєн заявила, що Євросоюз скасував мита майже на 80% вірменського експорту. Крім того, країна отримає фінансову допомогу.

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Володимир Путін Євросоюз Російська Федерація Вірменія Нікол Пашинян Вступ в ЄС
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