Премьер Армении допустил, что страна проведет референдум о членстве в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с диктатором РФ Владимиром Путиным допустил, что в стране может быть проведен референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянское " Радио Свобода ".

Как пишет издание, вчера 27 июля Пашинян впервые поговорил с Путиным после парламентских выборов, которые состоялись в июне.

Согласно заявлению армянского правительства, Пашинян призвал Москву принять меры из-за введенных РФ ограничений на импорт продукции из Армении. Он пояснил, что меры противоречат двусторонним соглашениям и правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тем временем в Кремле излагая детали переговоров сообщили, что Путин акцентировал внимание Пашиняна на необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

В пресс-службе правительства Армении говорят, что Пашинян сказал Путину следующую вещь: референдум может быть, но только после того, как страна официально подаст заявку на вступление в ЕС.

Также СМИ отмечают, что Россия не поздравила Пашиняна с победой на парламентских выборах.