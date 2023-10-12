Прем'єр Угорщини вчетверте від початку війни приїхав до Росії

"Прибуття до Москви. Настають холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги", - сказав глава МЗС.

За даними росЗМІ, Сійярто візьме участь у Російському енергетичному тижні - щорічному російському енергетичному форумі, а також проведе переговори з питань енергетики з віцепрем'єром РФ Александром Новаком.

Нагадаємо, що попередні три візити голови угорського МЗС до Росії з 24 лютого 2022 року також стосувались енергетичних питань.

Позиція Угорщини

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ситуації з агресією Кремля проти України посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти РФ.

З початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції ЄС проти РФ. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялося, що у липні Євросоюз продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини.

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