Прем'єр Словенії заговорив українською в Бучі: разом з вами і ми козацького роду (відео)

Звертаючись до президента Володимира Зеленського та українців він наголосив, що нелегко знаходитись в місті, оскільки "одна справа слухати про те, що тут сталось, інша справа бути тут і відчувати це".

"Ця війна неспровокована і непотрібна, це нам усім нав'язали, але тепер вона з'єднала нас, сьогодні всі ми українці. Ваш прапор - тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, також перед моїм кабінетом. Дозвольте мені згадати, що сьогодні ми пов'язані, як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. Разом з нами знову "запануєте у своїй сторонці". Слава Україні", - сказав Голоб.

Нагадаємо, перед цим глава уряду Словенії Роберт Голоб зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Додамо, що в річницю звільнення Бучі Київської області від окупантів президент України Володимир Зеленський приїхав до міста разом з іноземними партнерами.

Зокрема, до звільненого міста прибули також і президент Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович.

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