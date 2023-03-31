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Зеленський і прем'єр-міністр Словенії зустрілися в Києві

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Київ, П'ятниця 31 березня 2023 12:43
Зеленський і прем'єр-міністр Словенії зустрілися в Києві Фото: президент України і прем'єр-міністр Словенії зустрілися в Києві (twitter.com/govSlovenia)
Автор: Марія Кучерявець

Глава уряду Словенії Роберт Голоб прибув до України. Він вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку уряду Словенії.

"Словенія сприятиме післявоєнному відновленню України, наголосив прем'єр-міністр Роберт Голоб на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Словенія готова долучитися до реконструкції міста Ізюм у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Фото: президент України і прем'єр-міністр Словенії зустрілися в Києві (twitter.com/govSlovenia)

Також прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб зустрівся в Києві зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Сторони, серед іншого, обговорили шлях України до ЄС та НАТО.

Фото: глава уряду України і прем'єр-міністр Словенії зустрілися в Києві (twitter.com/govSlovenia)

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну для участі в саміті з нагоди деокупації Бучі.

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