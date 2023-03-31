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Премьер Словении заговорил по-украински в Буче: вместе с вами и мы козацкого рода (видео)

Фото: президент Украины и премьер-министр Словении в Буче (twitter.com/govSlovenia)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время визита в Буче сделал заявление на украинском языке. Он осудил российскую агрессию и выразил поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Словении во время выступления в Буче по случаю годовщины освобождения города от российских оккупантов.

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому и украинцами, он подчеркнул, что нелегко находиться в городе, поскольку "одно дело слушать о том, что здесь произошло, другое дело быть здесь и чувствовать это".

"Эта война неспровоцированная и ненужная. Это нам всем навязали, но теперь она соединила нас. Сегодня все мы украинцы. Ваш флаг - теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, также перед моим кабинетом. Позвольте мне вспомнить, что сегодня мы связаны как никогда. Вместе с вами и мы козацкого рода. Вместе с нами снова "запануєте у своїй сторонці". Слава Украине", - сказал Голоб.

Напомним, перед этим глава правительства Словении Роберт Голоб встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

В годовщину освобождения Бучи Киевской области от оккупантов президент Украины Владимир Зеленский приехал в город вместе с иностранными партнерами.

В частности, в освобожденный город прибыли также и президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович.

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