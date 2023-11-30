Прем'єр Словаччини планує зустрітись з російським послом
Прем'єр-міністр Словаччини планує прийняти російського посла. Зокрема проведе зустріч з послом Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роберта Фіцо у його відеозверненні.
"Я зустрінусь з американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", - заявив словацький прем'єр.
Варто додати, що після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ніхто з лідерів європейських країн не зустрічався з послами Росії. Досі це робили хіба що голови Міністерства закордонних справ.
Позиція Фіцо щодо війни в Україні
Колишній правоцентристський уряд Словаччини рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.
Вже 25 жовтня лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Він заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.
Також прем'єр вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.
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