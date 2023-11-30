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Прем'єр Словаччини планує зустрітись з російським послом

Четвер 30 листопада 2023 11:44
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Прем'єр Словаччини планує зустрітись з російським послом Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Словаччини планує прийняти російського посла. Зокрема проведе зустріч з послом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роберта Фіцо у його відеозверненні.

"Я зустрінусь з американським і російським послами із поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", - заявив словацький прем'єр.

Варто додати, що після повномасштабного вторгнення терористів на територію України, ніхто з лідерів європейських країн не зустрічався з послами Росії. Досі це робили хіба що голови Міністерства закордонних справ.

Позиція Фіцо щодо війни в Україні

Колишній правоцентристський уряд Словаччини рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Вже 25 жовтня лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо офіційно став новим прем'єром Словаччини. Він заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Також прем'єр вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

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