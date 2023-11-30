Премьер Словакии планирует встретиться с российским послом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роберта Фицо в его видеообращении .

"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и я отвергаю политику единого политического мнения", - заявил словацкий премьер.

Стоит добавить, что после полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины, никто из лидеров европейских стран не встречался с послами России. До сих пор это делали разве что главы Министерства иностранных дел.

Позиция Фицо по поводу войны в Украине

Бывшее правоцентристское правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Уже 25 октября лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Он заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Также премьер считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.