Прем'єр Швеції попередив про ризики зменшення підтримки України після перемоги Трампа

Крістерссон привітав Трампа з перемогою на виборах президента, але зазначив, що не може не помічати тривожних тенденцій, зокрема поляризації в американському суспільстві.

Глава уряду Швеції також попередив про ризик посилення політики протекціонізму (підтримка національних виробників), що несе загрози для Швеції.

На думку Крістерссона, є ризики і для України після повернення Трампа до Білого дому.

"Інший ризик, який існує, - це зменшення зобов’язань перед Україною.Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це, ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити наше прагнення підтримувати трансатлантичні зобов’язання", - сказав прем'єр.

Він додав, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", - заявив Крістерссон.