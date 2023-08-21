Прем'єр Швеції про передачу Україні винищувачів Gripen: потрібні для власної оборони

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", - сказав Крістерссон.

Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Винищувачі Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.