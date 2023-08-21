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Премьер Швеции о передаче Украине истребителей Gripen: нужны для собственной обороны

Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеции нужны истребители Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", - сказал Кристерссон.

Однако он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

Истребители Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.

В Офисе президента Украины сообщили, что передачу Украине шведских истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, как и с поставками F-16.

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