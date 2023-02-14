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Прем'єр Швеції наполягає на спільному з Фінляндією вступі до НАТО

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції, як і раніше, хоче вступати до НАТО разом із Фінляндією, попри "зелене світло" на окремий вступ для прискореного процесу.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, спільний вступ країн до Альянсу принесе велику користь НАТО.

Обидві країни подали заявки на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України, причому заявки були ратифіковані всіма союзниками, крім Угорщини та Туреччини - остання вважається головною перешкодою, оскільки заблокувала заявку Швеції.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Фінляндія та Швеція мають вступити до НАТО, проте одна з країн може зробити це раніше.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Західні ЗМІ повідомляють, що Анкара близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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НАТОШвеціяФинляндия