Премьер Швеции настаивает на совместном с Финляндией вступлении в НАТО

По его словам, совместное вступление стран в Альянс принесет большую пользу НАТО.

Обе страны подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, причем заявки были ратифицированы всеми союзниками, кроме Венгрии и Турции - последняя считается главным препятствием, поскольку заблокировала заявку Швеции.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

При этом западные СМИ сообщают, что Анкара близка к решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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