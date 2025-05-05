Премʼєр Румунії оголосив про відставку

"У грудні було сформовано коаліційний уряд з двома цілями: забезпечити стабільний уряд і висунути кандидата, який виграє президентські вибори в Румунії. Одна з двох цілей нас підвела. Ми бачили, як румуни проголосували вчора, це означає, що правляча коаліція не має легітимності. Я запропонував своїм колегам вийти з правлячої коаліції, що неявно веде до моєї відставки з посади прем'єр-міністра, що я і зроблю після зустрічі з вами", - заявив Чолаку.

Він також підкреслив, що обрав не підтримувати публічно жодного з двох кандидатів у другому турі.

"Замість того, щоб наступний президент змінив мене, я вирішив піти у відставку", - підкреслив премʼєр.