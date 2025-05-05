Премьер Румынии объявил об отставке

"В декабре было сформировано коалиционное правительство с двумя целями: обеспечить стабильное правительство и выдвинуть кандидата, который выиграет президентские выборы в Румынии. Одна из двух целей нас подвела. Мы видели, как румыны проголосовали вчера, это означает, что правящая коалиция не имеет легитимности. Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что неявно ведет к моей отставке с должности премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами", - заявил Чолаку.

Он также подчеркнул, что выбрал не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов во втором туре.

"Вместо того, чтобы следующий президент сменил меня, я решил уйти в отставку", - подчеркнул премьер.