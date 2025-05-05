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Премʼєр Румунії оголосив про відставку

Понеділок 05 травня 2025 20:10
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Премʼєр Румунії оголосив про відставку Фото: прем'єр-міністр Румунії Марчель Чолаку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Премʼєр-міністр Румунії та глава Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку подав у відставку. Це сталось після результатів першого туру президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"У грудні було сформовано коаліційний уряд з двома цілями: забезпечити стабільний уряд і висунути кандидата, який виграє президентські вибори в Румунії. Одна з двох цілей нас підвела. Ми бачили, як румуни проголосували вчора, це означає, що правляча коаліція не має легітимності. Я запропонував своїм колегам вийти з правлячої коаліції, що неявно веде до моєї відставки з посади прем'єр-міністра, що я і зроблю після зустрічі з вами", - заявив Чолаку.

Він також підкреслив, що обрав не підтримувати публічно жодного з двох кандидатів у другому турі.

"Замість того, щоб наступний президент змінив мене, я вирішив піти у відставку", - підкреслив премʼєр.

Вибори президента Румунії 2025

Нагадаємо, у першу неділю травня 2025 року у Румунії відбулися президентські вибори. Адже Конституційний суд скасував результати попереднього голосування, проведеного у листопаді 2024-го. Тоді суд спочатку підтвердив підсумки першого туру, проте вже за кілька днів скасував власне рішення.

Це сталося після того, як були оприлюднені розсекречені документи, у яких зазначалося, що передвиборча кампанія Джорджеску є результатом зовнішнього впливу.

Цього разу на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає екс-мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру.

Детальніше про президентські вибори в Румунії та що відомо про кандидатів - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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