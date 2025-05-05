Премьер Румынии объявил об отставке
Премьер-министр Румынии и глава Социал-демократической партии Марчел Чолаку подал в отставку. Это произошло после результатов первого тура президентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
"В декабре было сформировано коалиционное правительство с двумя целями: обеспечить стабильное правительство и выдвинуть кандидата, который выиграет президентские выборы в Румынии. Одна из двух целей нас подвела. Мы видели, как румыны проголосовали вчера, это означает, что правящая коалиция не имеет легитимности. Я предложил своим коллегам выйти из правящей коалиции, что неявно ведет к моей отставке с должности премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами", - заявил Чолаку.
Он также подчеркнул, что выбрал не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов во втором туре.
"Вместо того, чтобы следующий президент сменил меня, я решил уйти в отставку", - подчеркнул премьер.
Выборы президента Румынии 2025 года
Напомним, в первое воскресенье мая 2025 года в Румынии состоялись президентские выборы. Ведь Конституционный суд отменил результаты предварительного голосования, проведенного в ноябре 2024-го. Тогда суд сначала подтвердил итоги первого тура, однако уже через несколько дней отменил собственное решение.
Это произошло после того, как были обнародованы рассекреченные документы, в которых отмечалось, что предвыборная кампания Джорджеску является результатом внешнего воздействия.
На этот раз на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.
Подробнее о президентских выборах в Румынии и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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