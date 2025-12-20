Прем’єр Португалії вперше прибув до Києва

Досі глава уряду Португалії мав лише дві особисті зустрічі з Зеленським. Перша відбулася 28 травня 2024 року в Лісабоні під час офіційного візиту Зеленського до Португалії, коли сторони підписали двосторонню угоду про співпрацю та безпеку. Друга зустріч пройшла 2 жовтня у Копенгагені - у кулуарах міжнародного саміту, де обговорювалася подальша підтримка України з боку Португалії.

Поточний візит став першим приїздом Луїша Монтенегру до України з моменту його вступу на посаду прем’єр-міністра. Разом із міністром оборони Нуно Мело він прибув до Києва нічним поїздом о 8:13 ранку.

У програмі візиту - переговори з Зеленським, прем’єр-міністером України Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Більше за будь-яку іншу країну, вона, природно, потребує нашої солідарності та нашої близькості, не кажучи вже про нашу прихильність; саме це ми і приносимо", - заявив він.

Прем’єр Португалії зазначив, що Україна зараз гостро потребує фінансової допомоги, і Португалія продовжує надавати підтримку як на двосторонньому рівні, так і в межах різноманітних програм - гуманітарних, соціальних, військових і політичних. Він також наголосив на тісних зв’язках між громадами двох країн і обов’язку урядів відображати солідарність своїх народів.

Водночас, Зеленський вже опублікував відео, на якому вони з Монтенегру вшанували памʼять наших полеглих воїнів.