У Португалії на виборах перемагає "Демократичний альянс", але уряд формувати буде важко

На дострокових парламентських виборів у Португалії, ймовірно, перемагає керівна партія "Демократичний альянс". Однак політсила не змогла здобути більшості, яка необхідна для самостійного формування уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTP.

Згідно з підрахунком голосів, партія "Демократичний альянс" (AD) отримала 89 місць у 230-місцевому парламенті - це понад 32% голосів. Це на 9 голосів більше, ніж на попередніх виборах.

Друге місце на виборах отримала ультраправа партія "Досить" (Chega) із понад 23% голосів. А "Соціалістична партія" (PS), яка посіла третє місце, отримала менше ніж 23%.

Згідно з даними, соціалісти отримали всього на 50 тисяч голосів більше, ніж Chega, та втратили місця у парламенті - з 78 до 58. Їх лідер Педро Нуно Сантуш заявив, що піде у відставку.

Варто зауважити, що наразі ще очікується підрахунок португальської діаспори, ці голоси все ще можуть вивести ультраправих на друге місце. Якщо це станеться, то це буде першим випадком за майже 40 років, коли соціалісти не потраплять до двійки лідерів.

Також зазначається, що Монтенегру відмовився укладати будь-які угоди з ультраправими. Саме тому його уряд буде змушений домовлятися про часткову підтримку у парламенті, якщо не знайде іншого рішення. Він заявив, що очікує на формування чергового уряду меншості.