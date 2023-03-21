Прем'єр Японії відвідав Бучу та побачив наслідки звірств росіян

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого візиту до України відвідав Бучу. Він побачив наслідки звірств росіян у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, він прем'єр поклав квіти біля церкви у Бучі, де ховали мирних жителів, убитих росіянами.
"Я обурений цією жорстокістю. Я уявляю японських громадян, щоб висловити співчуття тим, хто втратив своє життя", - зазначив Кісіда.
Також він запевнив, що Японія продовжить докладати всіх зусиль для підтримки України у відновленні миру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Японії сьогодні, 21 березня, прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.
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