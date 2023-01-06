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Прем'єр Японії відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда думає над візитом в Україну після запрошення президента Володимира Зеленського. Однак, це буде залежати від "різних обставин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на заяву японського прем'єра, якого цитує CNN.

"Українська влада запрошує ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення. Але на цю мить ще нічого не вирішено, я розгляну цю пропозицію, враховуючи різні обставини", - цитують його слова ЗМІ.

Також японський прем'єр у розмові із Зеленським заявив, що Токіо зробить усе можливе, щоб надати допомогу Україні.

"Я рішуче засудив агресію Росії, що триває, і заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, в тому числі, щоб пережити зиму, щоб захистити життя українського народу", - зауважив Кісіда.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Під час якої, зокрема, український лідер закликав главу японського уряду взяти участь в реалізації "формули миру".

Додамо, раніше стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також запросив прем'єра Японії до України.

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