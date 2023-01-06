Прем'єр Японії відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну

"Українська влада запрошує ключових урядовців великих країн відвідати Київ, і я також отримав запрошення. Але на цю мить ще нічого не вирішено, я розгляну цю пропозицію, враховуючи різні обставини", - цитують його слова ЗМІ.

Також японський прем'єр у розмові із Зеленським заявив, що Токіо зробить усе можливе, щоб надати допомогу Україні.

"Я рішуче засудив агресію Росії, що триває, і заявив, що Японія зробить усе можливе, щоб надати допомогу, в тому числі, щоб пережити зиму, щоб захистити життя українського народу", - зауважив Кісіда.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели телефонну розмову. Під час якої, зокрема, український лідер закликав главу японського уряду взяти участь в реалізації "формули миру".

Додамо, раніше стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також запросив прем'єра Японії до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.