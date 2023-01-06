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Премьер Японии ответил на приглашение Зеленского посетить Украину

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Японии Фумио Кисида думает о визите в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Однако это будет зависеть от "разных обстоятельств".

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление японского премьера, которого цитирует CNN.

"Украинские власти приглашают ключевых чиновников больших стран посетить Киев, и я также получил приглашение. Но на этот момент еще ничего не решено, я рассмотрю это предложение, учитывая разные обстоятельства", - цитируют его слова СМИ.

Также японский премьер в разговоре с Зеленским заявил, что Токио сделает все возможное, чтобы оказать помощь Украине.

"Я решительно осудил продолжающуюся агрессию России и заявил, что Япония сделает все возможное, чтобы оказать помощь, в том числе, чтобы пережить зиму, чтобы защитить жизнь украинского народа", - отметил Кисида.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели телефонный разговор. В ходе которого, в частности, украинский лидер призвал главу японского правительства принять участие в реализации "формулы мира".

Ранее стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также пригласил премьера Японии в Украину.

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