Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.
Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.
Нагадаємо, востаннє прем'єр Японії та Зеленський спілкувалися 6 грудня. Тоді вони провели телефонну розмову.
До слова, нещодавно Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.
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