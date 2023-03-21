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Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 05:10
Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.

Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.

Нагадаємо, востаннє прем'єр Японії та Зеленський спілкувалися 6 грудня. Тоді вони провели телефонну розмову.

До слова, нещодавно Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.

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