Прем'єр Японії сьогодні відвідає Україну та зустрінеться із Зеленським, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.

Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.