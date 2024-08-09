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Прем'єр Японії скасував поїздку до Азії через можливий сильний землетрус

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скасував візиту до країн Азії. Причиною став ризик можливо землетрусу в Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Японії.

Японське метеорологічне агентство попередило про ризик виникнення потужного землетрусу для районів навколо розлому Нанкай через кілька годин після того, як у четвер, 8 серпня, на південному заході країни стався землетрус магнітудою 7,1.

Прем'єр оголосив про скасування поїздки після участі у церемонії в Нагасакі, присвяченій 79-й річниці атомного бомбардування США під час Другої світової війни. 

"Як високопосадовець, відповідальний за управління кризою в країні для додаткового запобіжного заходу, я повинен залишитися в Японії принаймні на тиждень", - сказав Кісіда.

Японський прем'єр скасував заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії. Як зазначає видання Kyodo News, він мав взяти участь у першому саміті Японії та країн Центральної Азії (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). Саміт пройде в Астані 9 серпня. 

У монгольській столиці Улан-Баторі Кісіда мав зустрітися із президентом та прем'єром країни.

 

 

Землетруси в Японії

Варто зазначити, що землетруси в Японії не рідкість, оскільки країна є острівною державою. Так,1 січня в Японії зафіксували низку землетрусів. Їх потужність була 7,6 та 5,7.

Внаслідок серії землетрусів загинули щонайменше 180 осіб.

Також у квітні в Японії зафіксували підземний поштовх магнітудою 6,4 бала.

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Прем'єр-міністрЯпонія