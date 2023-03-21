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Прем'єр Японії прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сьогодні, 21 березня, прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання KYODO.

Візит прем'єра до України підтвердили у Міністерстві закордонних справ Японії. Очікується, що Кісіда та Зеленський обговорять підтримку України.

Поїздку глави японського уряду тримали в таємниці, вона відбулася відразу після зустрічі Кісіди з прем'єром Індії в Нью-Делі. ЗМІ зазначають, що японський прем'єр прилетів до Польщі, де сів у Пшемислі на нічний потяг до Києва.

Варто зазначити, що Фуміо Кісіда останній лідер G7, який відвідує Україну.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр Японії сьогодні прибуде до України та проведе переговори з Володимиром Зеленським.

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