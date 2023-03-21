Премьер Японии прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Визит премьера в Украину подтвердили в Министерстве иностранных дел Японии. Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Украины.

Поездку главы японского правительства держали в секрете, она состоялась сразу после встречи Кисиды с премьером Индии в Нью-Дели. СМИ отмечают, что японский премьер прилетел в Польшу, где сел в Перемышле на ночной поезд в Киев.

Стоит отметить, что Фумио Кисида последний лидер G7, посещающий Украину.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер Японии сегодня прибудет в Украину и проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

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