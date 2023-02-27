Прем'єр Японії може не попередити парламент про свою поїздку в Україну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може з метою безпеки заздалегідь не повідомляти парламент про свою поїздку в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету правлячої Ліберально-демократичної партії Цуєсі Такагі, яку приводить Nippon.