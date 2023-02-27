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Прем'єр Японії може не попередити парламент про свою поїздку в Україну

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Понеділок 27 лютого 2023 15:42
Прем'єр Японії може не попередити парламент про свою поїздку в Україну Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може з метою безпеки заздалегідь не повідомляти парламент про свою поїздку в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету правлячої Ліберально-демократичної партії Цуєсі Такагі, яку приводить Nippon.

"Зазвичай у разі закордонного візиту парламент заздалегідь повідомляється, проте трапляються випадки, коли це не потрібно", - сказав Такагі.

Японський прем'єр залишається єдиним лідером держав G7, який досі не відвідав Україну.

Раніше повідомлялося, що однією із головних проблем є питання безпеки. Посол України в Японії Сергій Корсунський раніше заявив про готовність Києва зробити все можливе для вирішення питань безпеки візиту японського прем'єра.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда думає над візитом в Україну після запрошення президента Володимира Зеленського. Однак, це буде залежати від "різних обставин".

Додамо, раніше стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також запросив прем'єра Японії до України.

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