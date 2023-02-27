Премьер Японии может не предупредить парламент о своей поездке в Украину
Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в целях безопасности заранее не сообщать парламенту о своей поездке в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета правящей Либерально-демократической партии Цуэси Такаги, которое приводит Nippon.
"Обычно в случае заграничного визита парламент заранее сообщается, однако случаются случаи, когда это не нужно", - сказал Такаги.
Японский премьер остается единственным лидером государств G7, до сих пор не посетившим Украину.
Ранее сообщалось, что одна из главных проблем - вопрос безопасности. Посол Украины в Японии Сергей Корсунский ранее заявил о готовности Киева сделать все возможное для решения вопроса безопасности визита японского премьера.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида думает о визите в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Однако это будет зависеть от "разных обстоятельств".
Ранее стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак также пригласил премьера Японии в Украину.
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