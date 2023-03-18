Японія та Німеччина домовилися про координацію дій у зв'язку з фінансовою нестабільністю

Японія та Німеччина домовилися у суботу тісно координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.

Про це заявив офіційний представник міністерства фінансів Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Угода була досягнута під час зустрічі міністра фінансів Японії Шуничі Судзукі та міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який відвідав Токіо для двосторонніх урядових консультацій.

Міністри зустрілися в той час, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розпочали свої перші урядові консультації за участю кількох членів кабінету міністрів обох країн, щоб обговорити шляхи забезпечення економічної безпеки.

"На фінансових ринках спостерігається неприйняття ризику. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій і координуватимемо свої дії з центральним банком і закордонною владою", сказав Судзукі Лінднеру, додавши, що "фінансова система Японії в цілому залишається стабільною".

Обидві сторони погодилися з необхідністю уважно стежити за фінансовими подіями та за необхідності координувати свої дії, сказав чиновник, не вдаючись до подробиць.

Цього року Японія змінила Німеччину на посаді голови "Великої сімки", до якої також входять Велика Британія, Канада, Франція, Італія та США.

Судзукі та Лінднер також домовилися приділити першочергову увагу санкціям проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну та підтримкою Києва, прагнучи при цьому досягти угоди про глобальне цифрове оподаткування та її реалізацію, а також неухильно врегулювати борг країн, що розвиваються, в рамках "Великої двадцятки".