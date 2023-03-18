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Японія та Німеччина домовилися про координацію дій у зв'язку з фінансовою нестабільністю

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Токіо, Субота 18 березня 2023 13:00
Японія та Німеччина домовилися про координацію дій у зв'язку з фінансовою нестабільністю Фото: Японія координуватиме з Німеччиною дії в умовах фінансової нестабільності (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Японія та Німеччина домовилися у суботу тісно координувати свої дії у зв'язку з фінансовою нестабільністю, спричиненою проблемами серед західних банків, при цьому уважно стежачи за глобальними ринками та економікою.

Про це заявив офіційний представник міністерства фінансів Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угода була досягнута під час зустрічі міністра фінансів Японії Шуничі Судзукі та міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, який відвідав Токіо для двосторонніх урядових консультацій.

Міністри зустрілися в той час, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розпочали свої перші урядові консультації за участю кількох членів кабінету міністрів обох країн, щоб обговорити шляхи забезпечення економічної безпеки.

"На фінансових ринках спостерігається неприйняття ризику. Ми уважно стежитимемо за розвитком подій і координуватимемо свої дії з центральним банком і закордонною владою", сказав Судзукі Лінднеру, додавши, що "фінансова система Японії в цілому залишається стабільною".

Обидві сторони погодилися з необхідністю уважно стежити за фінансовими подіями та за необхідності координувати свої дії, сказав чиновник, не вдаючись до подробиць.

Цього року Японія змінила Німеччину на посаді голови "Великої сімки", до якої також входять Велика Британія, Канада, Франція, Італія та США.

Судзукі та Лінднер також домовилися приділити першочергову увагу санкціям проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну та підтримкою Києва, прагнучи при цьому досягти угоди про глобальне цифрове оподаткування та її реалізацію, а також неухильно врегулювати борг країн, що розвиваються, в рамках "Великої двадцятки".

Акції банків у всьому світі постраждали після того, як банк Silicon Valley Bank обвалився, а Credit Suisse був змушений залучити фінансування центрального банку на суму 54 млрд доларів, що викликає питання про інші недоліки фінансової системи.

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