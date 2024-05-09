В Польщі посилюють боротьбу зі шпигунством на користь РФ: що пропонується

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував відновити польську Комісію з розслідування російського впливу. Причиною став інцидент з польським суддею Томашом Шмідтом і ризик зростання у країні шпигунства на користь Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очільник уряду зазначив, що на порядку денному стоїть питання відновлення роботи або створення відповідного органу, який буде більш ефективно розслідувати російський вплив на польську політику.
"В нас є комісія (з питань російського впливу. -ред.), але існують конституційні застереження щодо її роботи", - сказав Туск журналістам після зустрічі з питань безпеки, під час якої обговорювалася шпигунська загроза з боку Росії та Білорусі.
Однією з головних причин цієї пропозиції став інцидент з суддею Варшавського адміністративного суду Томашем Шмідтом, який мав доступ до польських військових таємниць і нещодавно попросив притулку в Білорусі.
Туск попросив підготувати рекомендації щодо відновлення роботи Комісії Томаша Семоняка - члена кабінету міністрів, відповідального за координацію польських спецслужб.
"У нас немає сумнівів... що пан Шмідт служить іноземній державі, іноземним службам", - сказав Семоняк в інтерв'ю приватному телеканалу TVN24, підкресливши той факт, що суддя виступав на білоруському та російському телебаченні з нападками на польський уряд.
"Ви бачите з послідовності подій, як швидко він опинився на російському державному телебаченні ... що це спланована операція, яка сьогодні, перш за все, набула пропагандистського виміру", - сказав він.
Комісія з розслідування російського впливу була сформована у 2023 році попереднім націоналістичним урядом Польщі "Право і Справедливість" (PiS). Однак група "Громадянська коаліція" Туска засудила діяльність органу, назвавши його "інструментом полювання на відьом" проти нього, адже вона може забороняти політикам обіймати посади.
Комісія також зіткнулася з опозицією з боку Європейського Союзу і наразі не функціонує.
Останнім часом у Польщі активізувалася велика кількість проросійських агентів і шпигунів. Це пов'язано з тим, що країна є головним розподільчим центром для поставок західної зброї в Україну.
Нещодавно суддя Варшавського адміністративного суду Томаш Шмідт попросив притулку в Білорусі. Суддя заявив, що зазнав політичних переслідувань у Польщі та що він подав у відставку з посади судді на знак протесту проти політики, яка, за його словами, втягує країну в конфлікт з Білоруссю і Росією.
У червні Шмідт мав виносити рішення у справах про надання допуску до інформації, що становить таємницю НАТО і Європейського Союзу. Прокуратура розслідує, чи був він шпигуном.
Тим часом польські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю дезертира з армії РФ. Варшава намагається з'ясувати, чи справді цей чоловік був дезертиром, який втік від війни, чи він мав виконати якесь завдання для російських служб.
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