Прем'єр Пакистану скликав екстрене засідання: як це пов'язано з ядерним арсеналом

Як пише видання,цей орган є вищим органом цивільних і військових посадових осіб, який ухвалює рішення з питань безпеки, зокрема ті, що стосуються ядерного арсеналу країни.

Напруженість між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, загострилася на цьому тижні, оскільки вони звинуватили один одного в порушенні повітряного простору шляхом відправки безпілотників та інших боєприпасів, унаслідок чого загинули щонайменше 48 осіб.