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Прем'єр Пакистану скликав екстрене засідання: як це пов'язано з ядерним арсеналом

Пакистан, Субота 10 травня 2025 09:05
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Прем'єр Пакистану скликав екстрене засідання: як це пов'язано з ядерним арсеналом Фото: прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф (x.com/CMShehbaz)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф скликав засідання Національного командування. Це сталося після того, як Ісламабад розпочав військову операцію проти Індії та завдав ударів по кількох базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання,цей орган є вищим органом цивільних і військових посадових осіб, який ухвалює рішення з питань безпеки, зокрема ті, що стосуються ядерного арсеналу країни.

Напруженість між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, загострилася на цьому тижні, оскільки вони звинуватили один одного в порушенні повітряного простору шляхом відправки безпілотників та інших боєприпасів, унаслідок чого загинули щонайменше 48 осіб.

Протистояння Пакистану та Індії

Пакистан розпочав військову операцію проти Індії 10 травня. Уряд Пакистану повідомив про початок операції"Буньян уль Марсус". Назва операції походить від вірша з Корану під назвою "Нерушима стіна".

Зокрема, в індійських містах Амрітсар і Джамму прогриміли численні вибухи. Крім того, у кількох штатах Індії зафіксовано блекаут. Влада Пакистану стверджує, що вивела з ладу більшість індійської електромережі шляхом кібератак.

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