Прем'єр Пакистану скликав екстрене засідання: як це пов'язано з ядерним арсеналом

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф скликав засідання Національного командування. Це сталося після того, як Ісламабад розпочав військову операцію проти Індії та завдав ударів по кількох базах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, цей орган є вищим органом цивільних і військових посадових осіб, який ухвалює рішення з питань безпеки, зокрема ті, що стосуються ядерного арсеналу країни.

Напруженість між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, загострилася на цьому тижні, оскільки вони звинуватили один одного в порушенні повітряного простору шляхом відправки безпілотників та інших боєприпасів, унаслідок чого загинули щонайменше 48 осіб.