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Премьер Пакистана созвал экстренное заседание: как это связано с ядерным арсеналом

Пакистан, Суббота 10 мая 2025 09:05
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Премьер Пакистана созвал экстренное заседание: как это связано с ядерным арсеналом Фото: премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (x.com/CMShehbaz)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования. Это произошло после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нанес удары по нескольким базам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, этот орган является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по вопросам безопасности, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, обострилась на этой неделе, поскольку они обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем отправки беспилотников и других боеприпасов, в результате чего погибли по меньшей мере 48 человек.

Противостояние Пакистана и Индии

Пакистан начал военную операцию против Индии 10 мая. Правительство Пакистана сообщило о начале операции "Буньян уль Марсус". Название операции происходит от стиха из Корана под названием "Нерушимая стена".

В частности, в индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы. Кроме того, в нескольких штатах Индии зафиксирован блэкаут. Власти Пакистана утверждают, что вывели из строя большинство индийской электросети путем кибератак.

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