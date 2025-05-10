Премьер Пакистана созвал экстренное заседание: как это связано с ядерным арсеналом

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования. Это произошло после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нанес удары по нескольким базам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, э тот орган является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по вопросам безопасности, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

Напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, обострилась на этой неделе, поскольку они обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем отправки беспилотников и других боеприпасов, в результате чего погибли по меньшей мере 48 человек.