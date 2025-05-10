Премьер Пакистана созвал экстренное заседание: как это связано с ядерным арсеналом
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования. Это произошло после того, как Исламабад начал военную операцию против Индии и нанес удары по нескольким базам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, этот орган является высшим органом гражданских и военных должностных лиц, который принимает решения по вопросам безопасности, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.
Напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, обострилась на этой неделе, поскольку они обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства путем отправки беспилотников и других боеприпасов, в результате чего погибли по меньшей мере 48 человек.
Противостояние Пакистана и Индии
Пакистан начал военную операцию против Индии 10 мая. Правительство Пакистана сообщило о начале операции "Буньян уль Марсус". Название операции происходит от стиха из Корана под названием "Нерушимая стена".
В частности, в индийских городах Амритсар и Джамму прогремели многочисленные взрывы. Кроме того, в нескольких штатах Индии зафиксирован блэкаут. Власти Пакистана утверждают, что вывели из строя большинство индийской электросети путем кибератак.
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