Норвегія озвучила суму, яку виділить у 2025 році на допомогу Україні

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро у 2025 році. Крім того, Іспанія планує створити спеціальний український хаб в Аліканте для підтримки відновлення країни.

Великобританія, у свою чергу, оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії з початку війни. Лідер британського уряду Кір Стармер під час саміту "Підтримай Україну" заявив, що країна продовжить тиск на компанії, які допомагають Росії вести війну в Україні.