Норвегия озвучила сумму, которую выделит в 2025 году на помощь Украине

Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард евро в 2025 году. Кроме того, Испания планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте для поддержки восстановления страны.

Великобритания, в свою очередь, объявила самый большой пакет санкций против России с начала войны. Лидер британского правительства Кир Стармер во время саммита "Поддержи Украину" заявил, что страна продолжит давление на компании, которые помогают России вести войну в Украине.