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Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2025 році

Понеділок 24 лютого 2025 14:12
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Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги у 2025 році Фото: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд євро у 2025 році. Іспанія також планує створити спеціальний український хаб в Аліканте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса під час саміту "Підтримай Україну".

Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро, який буде надано у 2025 році. Цей крок є частиною стратегії Іспанії щодо підтримки України у війні з Росією та сприяння її відновленню.

"Ми будемо продовжувати надавати військову техніку та обладнання навіть ще з більшою рішучістю, ніж це відбувалося в минулому. Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярдів євро у 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення," - заявив Санчес.

Також прем'єр підкреслив важливість економічної співпраці, заохочуючи іспанські компанії до участі в українських відновлювальних проектах.

Особливу увагу буде приділено потребам української діаспори в Іспанії, а для цього країни планують створити спеціальний український хаб у провінції Аліканте.

Нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Європейський Союз надасть Україні 3,5 мільярда євро в березні та посилить підтримку в забезпеченні енергетичної безпеки. Також ЄС продовжить постачати Україні зброю і боєприпаси.

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