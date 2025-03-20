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Прем'єр Нідерландів відкинув вимогу Путіна до ЄС щодо України

Брюссель, Четвер 20 березня 2025 11:25
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Прем'єр Нідерландів відкинув вимогу Путіна до ЄС щодо України Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нідерланди відкидатимуть вимогу Росії про те, щоб Європа припинила надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, він заявив, що "це не варіант".

Він сказав, що Володимир Путін "продемонстрував свої наміри" війною в Україні, і наголосив на необхідності "дуже міцної" мирної угоди, яку можна було б реалізувати.

Схоф вказав на триваючі переговори між Європою, Великою Британією, Канадою і Туреччиною про ширшу роль, яку вони можуть відігравати в Україні.

Він також натякнув на зацікавленість Нідерландів у "прямих інвестиціях в українську оборонну промисловість" з метою використання її потужностей і прискорення виробництва боєприпасів в Україні.

Коли його запитали про фінансовий компонент пакета ЄС щодо збільшення військових витрат, він сказав, що Нідерланди підтримують пропозиції ЄС і залишаються "конструктивними", але продовжують наголошувати, що "сталий рівень боргу важливий", тому вони продовжують виступати проти єврооблігацій.

Нагадаємо, 18 березня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Путін відмовився схвалити повне 30-денне припинення вогню і зажадав припинити військову допомогу Україні.

За даними Кільського інституту, країни Заходу надають Україні невелику, але стабільну допомогу в розмірі 80 млрд євро на рік.

Європа загалом явно обігнала США за обсягом допомоги Україні, виділивши 70 млрд євро фінансової та гуманітарної допомоги, а також 62 млрд євро військової допомоги. США виділили 64 млрд євро військової допомоги, а також 50 млрд євро фінансових і гуманітарних асигнувань.

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