Премьер Нидерландов отверг требование Путина к ЕС по поводу Украины

Нидерланды отвергать требование России о том, чтобы Европа прекратила оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, он заявил, что "это не вариант".

Он сказал, что Владимир Путин "продемонстрировал свои намерения" войной в Украине, и подчеркнул необходимость "очень прочного" мирного соглашения, которое можно было бы реализовать.

Схоф указал на продолжающиеся переговоры между Европой, Великобританией, Канадой и Турцией о более широкой роли, которую они могут играть в Украине.

Он также намекнул на заинтересованность Нидерландов в "прямых инвестициях в украинскую оборонную промышленность" с целью использования ее мощностей и ускорения производства боеприпасов на Украине.

Когда его спросили о финансовом компоненте пакета ЕС об увеличении военных расходов, он сказал, что Нидерланды поддерживают предложения ЕС и остаются "конструктивными", но продолжают подчеркивать, что "устойчивый уровень долга важен", поэтому они продолжают выступать против еврооблигаций.

Напомним, 18 марта между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Путин отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня и потребовал прекратить военную помощь Украине.

По данным Кильского института, страны Запада оказывают Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.